بالأسماء.. مصرع مسنة وإصابة طفل في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

لقيت مسنة مصرعها وأصيب طفل بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة سيدة مسنة وشاب مصاب إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 125 بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجار عمل الفحوصات الطبية للمصاب.

وفاة سيدة مسنة في حادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة ربة منزل تدعى ليلى سامي حنا، 72 سنة، مقيمة بالقاهرة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون.

فيما أسفر الحادث عن إصابة كريم هاني إسحاق، 15 سنة، مقيم بالقاهرة، بجروح وكدمات متفرقة، ونقل إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاجات اللازم وجار المتابعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.