تعويضات عاجلة لمتضرري عقار حدائق القبة المنهار.. ومتطوعو التحالف الوطني ينتشرون لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين

أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بحدائق القبة بمحافظة القاهرة، معلناً عن صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى.

وأكد التحالف الوطنى فى بيان اليوم، صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى انهيار العقار، وانتشر متطوعو التحالف بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابى العقار المُنهار بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

ولقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 4 آخرون فى انهيار عقار مكون من 4 طوابق فى حدائق القبة، وانتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وانتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ فى منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، ودفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.

«مصر الخير» تُثمِّن إقرار البرلمان لقانون «التحالف»

من جهة أخرى، ثمنت مؤسسة «مصر الخير» إقرار مجلس النواب قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لتعظيم وتعزيز دور العمل الأهلى فى القرى المصرية، كما يعيد القانون نظرية التوازن بالمجتمع فى ظل التحديات الاقتصادية.

وقال الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء «مصر الخير»، فى بيان أمس، إن إقرار قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى سيؤدى إلى طفرة فى العمل الأهلى المجتمعى خلال المرحلة الحالية، خاصة مع الجهد الكبير الذى تقدمه مؤسسات المجتمع المدنى خلال هذه الفترة التى تشهد تطوراً كبيراً على مستوى التنمية وتطوير مختلف مناحى الحياة.

وأشار «جمعة» إلى أن «مصر الخير» تأتى فى مقدمة مؤسسات المجتمع المدنى التى دعمت التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى جميع أنشطته منذ توقيع ميثاق التحالف فى العام الماضى، عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى لتعزيز إمكانياته ودعمه لخدمة المجتمع، لافتاً إلى أن «التحالف» منذ إطلاقه أرسى العديد من المعايير المهمة التى تضمن الوصول بخدمات المجتمع المدنى إلى كل المحافظات بشكل منظم وللفئات المستهدفة من الأسر الأوْلى بالرعاية، وفقاً لقواعد البيانات المتاحة للتحالف الوطنى.

وقال الدكتور محمد رفاعى، الرئيس التنفيذى لـ«مصر الخير» إن القانون يمثل نقلة نوعية ورائدة للاستفادة من جهود العمل الأهلى على جميع الأصعدة التنموية، وإن مؤسسة مصر الخير، بما لها من باعٍ كبير فى العمل المدنى، كانت من أوائل مؤسسات المجتمع المدنى التى انضمت للتحالف فى مبادراته المختلفة الخدمية والتنموية، وهو التحالف الأول من نوعه على مستوى مصر بما يضمه من كيانات كبيرة، كالاتحاد العام للجمعيات وكل الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلى الرائدة صاحبة التأثير الواضح والتجارب الناجحة فى دعم الأسر الأكثر احتياجاً فى كل ربوع مصر.

وأشار «رفاعى» إلى أن إقرار القانون سيساهم فى تعميق العمل الأهلى وتنمية المجتمع لإحداث نقلة نوعية حقيقية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة عن طريق الخبرات والمشروعات التطوعية التنموية لتقديم أداء أفضل للخدمات العامة وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد «رفاعى» أن تلك المرحلة مهمة فى تاريخ العمل الأهلى التنموى المصرى للسير نحو الدور الريادى المنشود للعمل الأهلى، متابعاً: «القانون استجاب لطموحات المجتمع المدنى فى وضع إطار له يدعم جهوده لتحقيق الأهداف القومية».

افتتاح مشروعات تنموية في أسوان ومسجدي الكويت والتقوى ووحدة تنقية المياه بـ«بلانة»

وأعلن المركز الإعلامى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن افتتاح مؤسسة صناع الخير للتنمية إحدى مؤسسات التحالف، بالتعاون مع المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية وجمعية النجاة الكويتية عدداً من المشروعات التنموية بقرى محافظة أسوان وسط أجواء احتفالية حضرها أهالى المحافظة.

وقال التحالف فى بيان اليوم: «يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بجميع المحافظات، وتماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً».

بدء التشغيل التجريبى لمركز «استدامة» للحرف اليدوية والتراثية

وأوضح التحالف أن الاحتفالية شهدت افتتاح مسجدى الكويت والتقوى ووحدة تنقية مياه الشرب بقرية بلانة بمركز نصر النوبة، وبدء التشغيل التجريبى لمركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية بنجع الغلالاب، غرب أسوان، بجانب توزيع مراكب صيد حديثة لأهالى قرية الرغامة بمركز كوم أمبو باستثمارات خيرية تنموية بلغت 10 ملايين جنيه.

«المطيري»: مشروعاتنا التنموية هدية من الشعب الكويتي للمصريين ضمن استراتيجية عمل تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية

حضرت الاحتفالية الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وسيمون ناصر ممثل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، والدكتورة سارة المطيرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

وأكدت الدكتورة سارة المطيرى، مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة فى بيان اليوم ، أن المشروعات التنموية التى تم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية بقرى أسوان تعد هدية من الشعب الكويتى للمصريين ضمن استراتيجية عمل المكتب التى تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية تلبى احتياجات الفئات الأولى بالرعاية داخل مصر

.«زمزم»: قانون التحالف يلبي طموح المجتمع المدني لتحقيق أكبر استفادة ممكنة

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن الاحتفالية تضمنت افتتاح مسجد الكويت، الذى تم تشييده من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية على مساحة 140م2، بجانب افتتاح مسجد التقوى بعد رفع كفاءته وإعادة إعماره على مساحة 150م2، وافتتاح محطة تنقية مياه الشرب سعة 21.5 لتر مكعب/يوم لخدمة أهالى قرية بلانة بنصر النوبة، وتوزيع 24 مركباً للصيد بمستلزماتها على صغار الصيادين من أهالى قرية الرغامة بمركز كوم أمبو، فضلاً عن إطلاق مركز استدامة لإحياء الحرف التراثية النوبية يستهدف إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات النوبة، مع تدريب السيدات المعيلات على أحدث تقنيات العمل وتزويدهم بأحدث الأدوات وذلك بالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية والمكتب الكويتى للأعمال الخيرية بالقاهرة بما يسهم فى تأمين مصدر دخل لهم واستثمار مهاراتهم فى تطوير حرفهم.

وأشار «زمزم» إلى أن اختيار قرى أسوان لتنفيذ هذه المشروعات التنموية جاء لكونها من أكثر القرى احتياجاً على مستوى الجمهورية، واختيار مشروع مراكب الصيد لملاءمته طبيعة النشاط الاقتصادى الأكثر انتشاراً داخل القرى المستفيدة والمشاطئة لنهر النيل.

وأوضح أن مؤسسة صناع الخير للتنمية قامت من قبل بإعادة إعمار وتطوير المنازل المتهالكة بقرى الشهامة والمنصورية ضمن المرحلة الأولى من مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

فى السياق ذاته أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى أقره مجلس النواب بشكل نهائى مؤخراً يعد قفزة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ العمل الأهلى التنموى المصرى نحو الدور الريادى المنشود للعمل الأهلى المصرى التنموى بكل ما يملكه من أدوات وخبرات فى بناء الجمهورية الجديدة كما يراها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح «زمزم» أن القانون وبشكله النهائى وما ضمه من 24 مادة يلبى طموح المجتمع المدنى التنموى المصرى فى جانب تكوين مظلة كبرى له تدعم تعظيم جهوده وإجادة الاستفادة من إمكانياته وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع خدماته كذلك التعاون الوثيق بين مؤسسات التحالف نحو تحقيق الأهداف القومية الكبرى.

وأشار إلى أن المجتمع المدنى التنموى المصرى رغم ما يمتلكه من قدرات وإمكانيات إلا أنه كان يعانى من العمل وفق آلية الجزر المنعزلة، فلا توجد مرجعية له تضمن التنسيق والتناغم بين كل مكوناته لتحقيق الأهداف القومية الكبرى ومن هنا جاء تكوين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ليلبى احتياجات الشرائح المستهدفة بما يضمن وصول الخدمات إلى كل المستحقين دون تكرار نفس الخدمة لذات المستفيد.

وأوضح أن القانون نص فى مادته الثانية على تمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته نقطة قوة كبرى ودفعة للتحالف من خلال كل كياناته لتحقيق مزيد من الإنجازات والخدمات، مضيفاً أن القانون فى مادته الثالثة يلفت النظر ويوجه كل مكونات الدولة المصرية لأهمية الاستفادة من قدرات شبابنا العظيمة من خلال تعميق مفهوم التطوع وتحفيز مؤسسات التحالف على ضم أعداد أكبر من المتطوعين لتقديم مزيد من الخدمات للمستحقين فى كل مجالات عمل التحالف وتحقيقاً لأهدافه فى التمكين الاجتماعى والاقتصادى وتقديم الخدمات الطبية وتقديم المساعدات العينية والمالية.