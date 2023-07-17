«التعليم العالي»: يحق للطالب التسجيل في اختبار قدرات لأكثر من كلية

قال الدكتور السيد عطا المشرف على التنسيق واختبارات القدرات بوزارة التعليم العالي، إن مكتب التنسيق يستعد منذ شهرين لوجستيا وتقنيا لاستقبال أعمال التنسيق، لافتا إلى أن اختبارات القدرات بدأت السبت الماضي، وتستمر حتى الخميس 27 يوليو الجاري، في كليات الفنون الجميلة والتطبيقة والتربية الموسيقية والرياضية.

موقع التنسيق يعمل على مدار الساعة

وأضاف «عطا» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن موقع التنسيق يعمل على مدار الساعة، ويمكن للطالب الدخول إليه بالرقم القومي ورقم الجلوس وسيجد جميع بياناته مسجلة بالفعل، ويختار فقط الكلية التي يرغب في أداء اختبار القدرات بها، لافتا إلى أن الطالب يحق له التسجيل في أكثر من اختبار قدرات لأكثر من كلية.

وأشار إلى أن الطالب يجب أن يسجل لاختبار القدرات في المواعيد المعلنة بالفعل، وطلاب الدور الثاني من حقهم التقدم لاختبارات القدرات، لافتا إلى أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل إلى 37 ألف طالب عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وأن هناك إقبالا كبيرا من الطلاب على الكليات التي أعلنت اختبارات قدراتها بالفعل، وأن نتائج الثانوية العامة لم يتحدد موعد ظهورها حتى الآن، ولكن مكتب التنسيق ينتظر ظهورها وبناء عليه يجري تحديد التنسيق.

اختبارات القدرات للشهادات المعادلة والفنية

ووجه النصيحة لأولياء الأمور بعدم الضغط على الطلاب وتمكينهم من اختيار الكلية التي تتوافق مع ميولهم الشخصية وأن تقدم لهم النصح والإرشاد فقط دون ضغط أو إجبار، مشيرا إلى أن الاختبارات لكليات الفنون الجميلة والتطبيقة والمعاهد النوعية المعلنة، موضحا أن اختبارات القدرات لكليات الإعلام والتمريض جرى إلغاؤها بالفعل لعدم أهميتها، مشيرا إلى أن أصحاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهم فترة محددة لاختبارات القدرات ولكن بعد وصول جميع النتائج من الدول العربية سيجري إعلان الموعد المحدد، وكذلك هناك فترة اختبارات محددة لطلاب الشهادات الفنية.