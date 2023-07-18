مصور فلكي: الصحراء المصرية من أعظم الأماكن على سطح الكوكب

قال المصور الفلكي عمرو عبد الوهاب، إن الصحراء المصرية واحدة من عجائب ملكوت الله سبحانه وتعالى، وتعد من أعظم الأماكن الموجودة على سطح الكوكب.

10 سنوات مجهود وتعب وخبرة وعلم

أوضح «عبد الوهاب»، في مداخلة عبر «الفيديوكونفرانس» لبرنامج «مساء دي أم سي» مع الإعلامية إيمان الحصري، أن الصورة الحاصلة على اختيار الصورة الأفضل عالميا، جاءت حصيلة 10 سنوات مجهود وتعب وخبرة وعلم، فهذة الصورة فلكية، ولا يوجد بها أي نوع من أنواع الفوتوشوب، لكن تم التقاطها بمعدات فلكية، كاميرات متخصصة في التصوير الفلكي، تلتقط صور لم ترى بالعين، ولا الكاميرات الشخصية العادية تستطيع رؤيتها.

وتابع المصور الفلكي، أن تحدي اختيار وكالة «ناسا» لأفضل صورة بالعالم، لم يكن بالأمر بالسهل، وأن التصوير الفلكي تصوير علمي يختلف عن التصوير العادي، قائلًا: «هي مش كاميرا وعدسة عادية، لكن كاميرا متخصصة في التصوير الفلكي».