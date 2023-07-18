تفاصيل ضبط 5 أطنان قمح «مدشوش» في ماكينة طحن بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط كميات من القمح المحلي المدشوش إنتاج العام الجاري في ماكينة طحن غلال بمركز الرياض.

ضبط 5 أطنان قمح مدشوش

وضبطت حملة التموين برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، 5 أطنان قمح مدشوش لدى «أ.م.أ»، 30 سنة، في ماكينة طحن غلال بمركز الرياض، لاستخدامه وبيعه كعلف حيواني والاستفادة من فارق السعر وتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جولات ميدانية لمتابعة الأسواق

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه رؤساء المراكز والمدن بعمل جولات ميدانية، لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.