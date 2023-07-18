محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة «تطبطب»

يواصل الفنان محمد رمضان، الترويج لأغنيته الجديدة تطبطب، المقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره، بفيديو له وهو يركب في «لانش» داخل البحر، ويرقص على جزء من أغنيته الجديدة تطبطب، وعلق عليه بجملة من الأغنية، قائلا: «ومش لاقي الإيد اللي تطبطب.. بس هلاقيها».

موعد طرح أغنية محمد رمضان

وأعلن الفنان محمد رمضان، موعد طرح أغنيتة الجديدة «تطبطب»، الجمعة المقبلة، خلال طرحه البرومو الخاص بها عبر صفحته الخاصة.

يذكر أن محمد رمضان ينتظر خلال الفترة المقبلة، عرض فيلمه الجديد «ع الزيرو»، ضمن أفلام موسم الصيف، الذي يشاركه فيه عدد كبير من الفنانين، منهم نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم ومحمد لطفى ومنذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.