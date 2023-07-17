محمد رمضان يعلن موعد طرح «ع الزيرو» في دور العرض: انتظروني قريبا

أعلن الفنان محمد رمضان، الموعد النهائي لطرح فيلمه الجديد «ع الزيرو»، المقرر أن ينافس به في موسم الصيف الحالي.

موعد عرض فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان

ونشر رمضان صورة من بوستر فيلم ع الزيرو، عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «انتظروا فيلم ع الزيرو بجميع دور العرض يوم 2-8-2023».

قصة فيلم ع الزيرو

وتدور أحداث فيلم ع الزيرو في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية «حمزة» الملقب بـ«دراجون»، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث.

أبطال ع الزيرو

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

ومن ناحية أخرى كشف الفنان محمد رمضان، عن استعداده لطرح فيديو كليب أغنيتة الجديدة التي صورها على طريقة الفيديو كليب، وتحمل اسم «تطبطب»، على أن تُطرح يوم 21 يوليو المقبل.