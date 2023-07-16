محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه ع الزيرو في دور العرض أغسطس المقبل

يستعد محمد رمضان لطرح فيلمه الجديد «ع الزيرو»، بعد أن تقرر تأجيله من موسم عيد الأضحى، وذلك خلا شهر أغسطس المقبل، وقد دخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج تمهيداً لعرضه .

استعداد دور العرض لاستقبال فيلم ع الزيرو

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، «تستعد دور العرض لاستقبال أفلام جديدة، ضمن موسم الصيف، منها فيلم محمد رمضان الذي يحمل اسم على الزيرو، بعدما تقرر تأجيله من موسم عيد الأضحى، ومن المتوقع أن يشهد الفيلم نجاحاً كبيراً بدور العرض».

قصة فيلم ع الزيرو

يجسد الفنان محمد رمضان من خلال أحداث فيلم ع الزيرو شخصية «حمزة» الملقب «بدراجون»، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث .

أبطال فيلم ع الزيرو

ويتعاون الفنان محمد رمضان مع بطلة الفيلم نيللي كريم، في عمل سينمائي جديد، ويشاركهم البطولة كلا من جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.