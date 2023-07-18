رئيس «صناع الخير للتنمية»: ساهمنا في شمول 5 ملايين مواطن بالرعاية الصحية

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنَّ عمله في مجال المساعدات الإنسانية والعمل الأهلي والتخصص في المجال الطبي واهتمامه به، جعلته يساهم في توصيل خدمة الرعاية الصحية إلى 5 ملايين مواطن، جرى علاجهم بمستشفيات ومراكز طبية تابعة للجمعيات الأهلية.

زمزم: تعاظم تأثير ودور مؤسسات العمل الأهلي والتنموي

أضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ التأثير والقيمة المضافة من المجتمع المدني تعاظمت بفضل جهود التحالف الوطني، في التنسيق بين مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي التنموي.

اهتمام خاص من الرئاسة بدور الجمعيات الأهلية

تابع رئيس أمناء صناع الخير للتنمية: «فخور بالقانون المنظم لهذا الكيان، والرعاية بشكل مباشر من رئيس الجمهورية، ما يعني أن الـ55 ألف جمعية أهلية عاملة في مصر، لا بد أن تفخر بهذا الاهتمام، والحرص من الدولة، بل وتقديرها ممن هم على رأس السلطة التنفيذية».