قبل عقار حدائق القبة.. وقائع تدخل فيها التحالف الوطني لإنقاذ المتضررين

حدائق القبة ليست الأولى.. وقائع تدخل فيها التحالف الوطني لإنقاذ المتضريين من حوادث

حالة مأساوية شهدتها منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة صباح اليوم، نتيجة انهيار عقار مكون من 5 طوابق، مكون 4 أدوار وبدروم، وجرى انتشال الجثث ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل آخرين مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

التحالف الوطني يدعم أسر الضحايا والمصابين

تفاعل على الفور التحالف الوطني مع هذه الكارثة التي شهدتها منطقة حدائق القبة معلنًا عن صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة كل المتوفى، صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي انهيار العقار وانتشر أيضا متطوعو التحالف الوطني بشكل مكثف فور وقوع الحادث، من أجل تقديم كل أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار.

لم تكن هذه الحادثة الأولى التي يقدم فيها التحالف الوطني أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، ولكن من قبل ساهم التحالف الوطني في حادث عقار رشيد وحادث عقار الإسكندرية وأيضا حادث قطار قليوب، إذ انتشر متطوعو التحالف الوطني على الفور بشكل مكثف حينها لتقديم كل المساعدات مع رجال الحماية المدنية، وذلك بحسبما ذكره الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتابع «ممدوح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لا أحد يستطيع إنكار دور مؤسسات التحالف الوطني في كل الأحداث التي تمر بها الدولة المصرية، فمنذ تدشينه في مارس 2022 يعتبر التحالف الوطني شريكا فاعلا في عملية الإصلاح والتنمية في الدولة.

وأشار إلى أن التحالف الوطني على مدار العام ونص الماضيين استطاع الوصول بخدماته لما يزيد عن 35 مليون مواطن، وتم تقديم خدمات دعم غذائي للفئات الأكثر احتياجا، كما استفاد أكثر من 5 ملايين مواطن في مختلف المحافظات من الخدمات الصحية التي قدمتها مؤسسات التحالف الوطني، مضيفا أن التحالف الوطني على مدار الفترة الماضية اهتم بتعزيز كل أنواع الحقوق للمواطنين ليتمتع المواطن في الجمهورية الجديدة بالحياة الكريمة.