موجة حارة تضرب البلاد.. و«الأرصاد» تحذّر: العظمى تصل إلى 46 درجة

موجة حارة تتعرض لها البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تسجل الحرارة أكثر من 44 درجة على محافظات جنوب البلاد، في حين تكسر حاجز الـ38 على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية للبلاد، وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

موجة حارة على القاهرة وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة طوال الأسبوع ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث نشهد موجة حارة على القاهرة وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، بقيم تتراوح بين 39 حتى 46 بالنسبة لدرجات الحرارة المحسوسة بين شمال البلاد والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على النحو التالي:

- القاهرة 38 - 26

- العاصمة الإدارية 38 - 25

- أكتوبر 38 - 25

- بنها 37 - 26

- دمنهور 37 - 26

- وادي النطرون 37 - 25

- كفر الشيخ 36 - 25

- المنصورة 36 - 25

- الزقازيق 38 - 27

- شبين الكوم 37 - 26

- طنطا 36 - 25

- دمياط 35 - 25

- بورسعيد 35 - 25

- الإسماعيلية 38 - 25

- السويس 37- 24

- العريش 36 - 25

- رفح 35 - 26

- رأس سدر 38- 27

- نخل 38 - 22

- كاترين 35 - 18

- الطور 35 - 26

- طابا 37 - 25

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 22

- السلوم 34 - 21

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 38 - 27

- الغردقة 39 - 29

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 38 - 29

- شلاتين 38 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 36 - 27

- الفيوم 40 - 24

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 40 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 27

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43 - 24

- أبوسمبل 42 - 25