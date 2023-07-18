مصطفى قمر يكشف عن تفاصيل أول أغنية من فيلم أولاد حريم كريم

بدأ الفنان مصطفى قمر، في تسجيل الأغنيات الخاصة بفيلمه الجديد الجزء الثاني من «حريم كريم»، وبالفعل كشف خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، عن تفاصيل أول أغنية.

مصطفى قمر يسجل أغنيات فيلمه الجديد

شارك الفنان مصطفى قمر جمهوره، بفيديو من داخل كواليس تسجيل أغنياته من الاستوديو، وعلق عليه قائلا: «بنسجل أغنيات فيلم أولاد حريم كريم، غنوة بنتي كلمات الشاعر رضا زايد، وتوزيع موسيقي أسامة كمال، من ألحاني، والأوركسترا فرقة أحمد شرارة دعواتكم».

يذكر أن فيلم أولاد حريم كريم، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم مصطفى قمر، وبسمة وداليا البحيري وعلا غانم وخالد سرحان وتيام مصطفى قمر ورنا رئيس وعمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين، تظهر الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة شرف، وهو من تأليف زينب غريب وإخراج على إدريس.

وكان شارك فى الجزء الأول من الفيلم، ياسمين عبد العزيز وطلعت زكريا وغيرهم.