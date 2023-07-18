التين الشوكي.. فاكهة الصيف الشعبية تغزو شوارع الأقصر

ما أن تمر في شوارع مدينة الأقصر، حتى تجد بائعي التين الشوكي يفترشون الأرض، ينادون على الرائح والغادي، لبيع فاكهة الصيف الشعبية التي غزت شوارع المدينة، تتناثر أمامهم حبّات التين الشوكي، دلو بلاستيكي مملوء بالمياه، وآخر مخصص لوضع النقود.

فاكهة الصيف المميزة

التين الشوكي من فواكه الصيف المميزة في الأقصر، التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، ويتميز بأن له بائعين مخصصين جلبوه إلى الأقصر، منذ حوالي 7 سنوات.

لم تكن الأقصر تعرف تلك الفاكهة على النطاق الواسع، إلا بعد أن بدأ بعض التجار من محافظتي سوهاج وأسيوط جلبه من الإسكندرية والبحيرة، بحسب ما قال محمد أبو إسماعيل، بائع تين شوكي.

«التين الشوكي» لا يباع في محلات الفواكه

وأضاف «أبو إسماعيل» في حديثه مع «الوطن»، أن التين الشوكي لا يباع في محلات الفواكه كغيره من الفواكه المعروفة؛ إذ أنه له بائعين معروفين وتحديدا من محافظتي سوهاج وأسيوط، يأتون خصيصا خلال الموسم الذي يبدأ مطلع شهر يوليو وينتهي بنهاية شهر أغسطس، ويكون عادة متجولا في أماكن بعينها، وكثيرا ما تجد عربتين أو ثلاث إلى جوار بعضهما في أحد الميادين، مثل ميدان صلاح الدين، أو مفارق الطرق، كما أنه يُباع ب«الواحدة» وليس بالكيلو، مثل باقي أصناف الفاكهة.

«التين الشوكي» سريع الفساد

وأشار ممدوح بعجر، بائع تين شوكي من محافظة أسيوط، إلى أن التين الشوكي من الفواكة سريعة الفساد؛ إذ تصل مدة صلاحية التين الشوكي إلى 3 أيام بحد أقصى، لافتا إلى أن البعض يفضل تناوله في البيت، ومن ثمّ نضعها في كيس بلاستيكي، ويصل سعر «الواحدة» إلى حوالي 3 جنيهات.

ولفت «بعجر» إلى أن التين الشوكي من الفواكة الجديدة على أهل الأقصر، ولم تكن موجودة في السنوات الماضية، لأنه لا يزرع في الصعيد، لكن يجرى زراعته على مساحات شاسعة في الصحراء، خاصة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، لافتا إلى أنه من الفواكة المفيدة لمرضى السكري والقلب والضغط والقولون.