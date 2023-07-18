محمد رمضان يحتفل بتخطي هاشتاج «اسمه» 15 مليار مشاهدة على «تيك توك»

احتفل الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تخطي هاشتاج «محمد رمضان»، 15 مليار مشاهدة على منصة «تيك توك»

وكتب محمد رمضان قائلا: «أعلى اسم فنان عربي على منصة تيك توك.. بفضل ربنا ثم جمهوري العربي العظيم، تخطى هاشتاج محمد رمضان خمسة عشر مليار مشاهدة على منصة تيك توك فقط».

مسلسل جعفر العمدة

شارك محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل جعفر العمدة، الذي حقق جماهيرية كبيرة، وضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم زينة، ومي كساب، ومنة فضالي، منذر رياحنة، هالة صدقي، إيمان العاصي، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.