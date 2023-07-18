استشاري تنمية يوضح أهمية منتدى الاستثمار المناخي: خطوة مهمة لنشر الوعي البيئي

مجهودات عديدة تبذلها الدولة المصرية، للحفاظ على البيئة، والتحول لتحقيق الاقتصاد الأخضر، من خلال استخدام التكنولوجيا الخضراء، لعدم التأثير السلبي على المناخ والبيئة بشكل عام، إذ تستعد مصر لإقامة أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي نهاية يوليو الجاري.

أهداف منتدى الاستثمار البيئي والمناخي

يهدف المنتدى الاستثماري، إلى خلق فرص استثمارية ليست تقليدية فى الاقتصاد الحيوي للقطاع الخاص على الصعيدين المصري والخارجي، فضلا عن إتاحة فرص في مجال السياحة البيئية والمخلفات الزراعية، ومخلفات البناء والهدم، وإطلاق أول منصة إلكترونية للقطاع الخاص لفتح الباب للمشاركة في القضايا البيئية والمناخية، لإيجاد أفكار للجناح المصري خلال COP 28 في الإمارات العربية المتحدة.

خطوات سريعة في تحقيق أهداف مؤتمر المناخ COP 27

في هذا الصدد، يقول الدكتور صالح عزب استشاري التنمية المستدامة خلال حديثه لـ«الوطن»، إن خطوة الدولة المصرية في عمل أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي، تدل على حرص الدولة المستمر نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، الذي يعتبر صديقا للبيئة، كما يقلل من انبعاثات الكربون.

ولفت إلى أنه يوفر الطاقة وانبعاثات المركبات والانبعاثات الضارة التي تؤثر سلبًا على المناخ والغلاف الجوي، فضلاً عن القضايا العالمية مثل ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ، لذلك تسير مصر في خطوات سريعة نحو تحقيق الأهداف الخاصة بها، التي كان يسعى لها مؤتمر المناخ COP 27، الذي عقد في مصر داخل مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

المنتدى مهم لنشر الوعي البيئي

يشير استشاري التنمية المستدامة، إلى أهمية المنتدى، باعتباره خطوة مهمة لإشراك الشركات الخاصة نحو تحقيق المسؤولية الاجتماعية الممتدة لدى الشركات، وهو أمر مهم لنشر الوعي البيئي بين أصحاب الشركات، وتشجيعهم على القيام بمشروعات خضراء، والاستثمار في البيئة، بمساعدة الدولة المصرية، لتحقيق التوازن البيئي لتقدم مصر نموذجا يحتذى به بين جميع دول العالم، في الحفاظ على البيئة، وتحقيق الأهداف المنشودة، وتقديم أفكار مميزة من الدولة، خصوصا بعد هذا المنتدى أمام دول العالم في مؤتمر المناخ القادم COP 28، والذي سيعقد في دولة الإمارات.