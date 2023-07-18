مصرع ستيني في حادث تروسيكل بسوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، مصرع ستيني إثر حادث تروسيكل على الطريق الزراعي الغربي بدائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

إدعاء حادث تروسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، جنوب محافظة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، تتضمن وصول «عبد الغني. ع. ع»، البالغ من العمر 63 عاما بالمعاش، ويقيم في دائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء حادث تروسيكل.

وأفادت زوجته، المدعوة «بخيتة. أ. ر»، البالغة من العمر 54 عاما، ربة منزل، التي تقيم في نفس المنطقة، بأن زوجها المذكور كان يستقل تروسيكل، برفقة «حسن. ا. ش. م»، البالغ من العمر 17 عاماً، طالب، يقيم أيضاً في دائرة المركز، على الطريق الزراعي الغربي للمركز، وأنه خلال رحلتهما، اختل توازن «حسن. ا. ش. م»، ما أدى إلى سقوطه أرضا ووفاته، ونفت الزوجة شبهة وجود جريمة، كما أفاد قائد التروسيكل بمضمون ما ذكرته الزوجة.

انخفاض حاد في الدورة الدموية والتنفسية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة «كسر في بقاع الجمجمة»، ما أدى إلى حدوث انخفاض حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.