إصابة عامل خردة سقط عليه جدار أثناء عمله في جرجا بسوهاج

أصيب عامل خردة إثر انهيار جدار عليه أثناء عمله في مركز جرجا بسوهاج، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة عامل خردة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطار من مأمور قسم شرطة جرجا، بورود إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول المدعو «شعبان ع ا»، 35 عاما، عامل، ويقيم دائرة القسم مصابا بجرح بفروة الرأس ونزيف بالأنف وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

انهيار جدار على عامل

وبالانتقال لموقع البلاغ وسؤال ذويه، أفاد شقيقه «عارف ع ا»، 49 عاما، عامل، وأصدقائه «محمد ج م ع»، 26 عاما، عامل، و«أحمد ا م ا»، 26 عاما عامل، يقيمان دائرة مركز جرجا، بأنه أثناء قيام المذكور بجمع الخردة من القمامة أسفل جدار مبني بالطوب الأحمر ومتهالك ببندر جرجا سقط عليه الجدار، ما أسفر عن إصابته.

ونفى شقيقه الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.