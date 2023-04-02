رصف وتطوير شارع الإمام الشاطبي في جرجا بسوهاج بتكلفة 3 ملايين جنيه

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بسوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، أعمال الرصف الجارية بشارع الإمام الشاطبي، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنفذة بمحافظة سوهاج.

تجميل ورصف الشارع

وأوضح عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، أن المتابعة مستمرة لأعمال رصف وتجميل شارع الإمام الشاطبي، بطول 1200 متر، وعرض 15 مترا، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

وبدأت أعمال الرصف والتجميل بداية من ميدان عمر مكرم حتى كوبري السيدة عائشة، والانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة المعايير والاشتراطات الفنية القياسية في التنفيذ، لافتا إلى أن التنسيق مستمر مع مديرية الطرق بالمحافظة للانتهاء من الأعمال.

الانتهاء من نفق العروبة

وفي إطار آخر، جار الانتهاء من مشروع تطوير نفق العروبة بمحافظة سوهاج، تمهيدا لافتتاحة في العيد القومي لسوهاج في 10 أبريل الجاري.