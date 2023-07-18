مدرب ميتلاند السابق: احتراف إمام عاشور ليس كوبري

نفى الإسباني ألبرت كابياس، المدير الفني السابق لفريق ميتلاند الدنماركي، ما تردد أن فريقه السابق كان مجرد كوبري لإمام عاشور، لاعب ميتلاند الذي اقترب من الانضمام للأهلي، موضحًا أن احتراف اللاعب كان حقيقيًا.

وأوضح كابياس في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم» عبر قناة «الحياة» أن انتقال إمام عاشور سيكون مفيدًا له بالانضمام لصفوف الدوري الذي يعرفه بشكل جيد ويستطيع اللعب.

وأكد مدرب الفريق الدنماركي السابق أن احتراف إمام لم يكن كوبري للانضمام لصفوف الأهلي، موضحًا أنهم وقعوا معه ليكون لاعبًا بالفريق لمدة موسمين أو أكثر مشيرًا إلى أنه كان سيلعب في الدنمارك ويعتمدوا عليه من أجل البناء عليه، مشيرًا إلى أنه كان سيلعب في نادي أكبر أوروبيا.