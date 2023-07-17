عاجل.. سبب تأجيل تقديم إمام عاشور أولى صفقات الأهلي.. السر في فيديو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، سبب تأجيل تقديم إمام عاشور إلى وسائل الإعلام، كأولى صفقات النادي في الميركاتو الصيفي 2023.

وقال المصدر إن إمام عاشور وقع على عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء بشكل رسمي، خلال الأيام الماضية، بعد موافقة نادي ميتلاند الدنماركي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن الأهلي اتفق أيضًا مع نادي ميتلاند الدنماركي على التفاصيل المالية والتعاقدية كافة، الخاصة باللاعب؛ إذ دفع الأحمر 3 ملايين و200 ألف دولار للاستغناء عن اللاعب.

ما سبب تأجيل تقديم إمام عاشور؟

وعن سبب تأجيل تقديم إمام عاشور إلى وسائل الإعلام، رغم الاتفاق وتوقيع اللاعب، أوضح المصدر: «اللاعب لم ينته حتى الآن من تصوير الفيديو الخاص بوسائل الإعلام، ومن المقرر أن يصور في الساعات القليلة المقبلة، فضلا عن خضوعه لفحوصات طبية شاملة في الوقت الراهن، من أجل الكشف عن تفاصيل إصابته في العضلة الخلفية».

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