عاجل.. سبب تأخر الأهلي الإعلان عن صفقة إمام عاشور

كشف الإعلامي محمد فاروق عن سبب تأخر النادي الأهلي في الإعلان عن صفقة انتقال إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي إلى القلعة الحمراء بشكل رسمي على الرغم من توقيع اللاعب في الأيام الماضية.

سبب تأخر الأهلي الإعلان عن صفقة إمام عاشور

وقال الإعلامي محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن»: «الأهلي أنهى جميع اتفاقه مع إمام عاشور وحصل على توقيع اللاعب بشكل نهائي خلال الأيام الماضية لمدة ٥ مواسم قادمة واتفق معه على الراتب السنوي».

وتابع: « النادي الأهلي تفاجأ بوجود غرامات مالية متراكمة على إمام عاشور من جانب نادي ميتلاند الدنماركي وصلت إلى ٢٠٠ ألف دولار تقريباً بخلاف عدم حضور اللاعب لموعد الكشف الطبي كما كان متفق عليه مع الأهلي والحديث عن إصابة اللاعب مما أجل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة مؤقتاً».