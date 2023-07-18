إمام عاشور يتواجد في الأهلي ويصور فيديو إعلان الصفقة

أنهى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي، تصوير الفيديو الخاص بتقديمه لاعبًا في صفوف النادي الأهلي.

إمام عاشور يتواجد في الأهلي وينهي تصوير فيديو إعلان الصفقة

ووفقًا لمصدر مُقرب من إمام عاشور في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت: يتواجد الآن إمام عاشور، داخل جدران القلعة الحمراء بالجزيرة، وقام بتصوير إعلان تقديمه لاعبًا في النادي الأهلي، بدءً من الموسم الجديد.

وأضاف المصدر: تم اختيار الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، لتواجد إمام عاشور، داخل النادي الأهلي، لتصوير إعلان انتقاله للأهلي، حتى لا يتم تسريب صور للاعب داخل النادي الأهلي من قبل الأعضاء أو العاملين بالنادي.

وأتم: هناك سرية تامة يسعى النادي الأهلي، لفرضها على فيديو تقديم إمام عاشور لاعبًا بالنادي الأهلي.