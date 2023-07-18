القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك جنوب شرق البلاد

قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، 3 مرات، باستخدام 16 قذيفة من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ونفذ طيران مجموعة «يوج» الجنوبية الروسية، ضربة بالذخيرة الموجهة، عند نقاط الانتشار المؤقت للقوات الأوكرانية في مناطق: «سيريبريانكا- سفيرسك»، في «مقاطعة دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

دوى صافرات الإنذار في 8 مناطق أوكرانية بينها ميكولاييف

في وقت سابق، دوت صافرات الإنذار، للتحذير من الغارات الجوية في 8 مناطق أوكرانية: «تشيركاسي- بولتافا- خاركيف-دنيبروبيتروفسك- كيروفوجراد- أوديسا- ميكولاييف»، وفي الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من «مقاطعة خيرسون».

وكانت السلطات الروسية، طلبت في وقت سابق، عقد جلسة في «مجلس الأمن الدولي» في 26 يوليو الجاري، لمناقشة اضطهاد «كييف» للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، وفقا لما أعلنه نائب ممثل «موسكو» الدائم في «مجلس الأمن الدولي»، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لـ«مجلس الأمن الدولي».

واستأنفت حركة المرور على «جسر القرم» في الوضع العكسي بالحارة المرورية اليمنى في اتجاه مدينتي «تامان» و«كيرتش»، وفقا لما أعلنه نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين.

وضع نظام مؤقت لتنظيم المرور على «جسر القرم»

أشار خوسنولين، عبر «تليجرام»، إلى وضع نظام مؤقت لتنظيم الحركة المرورية على «جسر القرم».

وفجر أمس الاثنين، تعرض الجسر لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، وفقا لما ذكرته «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب» الروسية.

وفي إطار قضية إلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، دعت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان الوزير أنتوني بلينكين، إلى تمديد الاتفاق في أقرب وقت ممكن.