متحدث الخارجية: مصر تعاملت بكل جدية مع الوضع في السودان منذ اليوم الأول

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوضع في السودان مؤسف وخطير للغاية، يهدد مصالح ومستقبل هذا الشعب، كما يهدد المصالح المصرية والأمن القومي المصري.

الوضع في السودان

قال أحمد أبو زيد، خلال حوار خاص له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة «سي بي سي»، إن مصر تعاملت بكل جدية مع الوضع في السودان منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة من خلال قنوات الاتصال المباشر مع أطراف النزاع، حثهم على الوقف الفوري لإطلاق النار، والدعوة إلى تقديم المساعدات الإنسانية.

الأسر المصرية

وأضاف أن مصر تحركت قبل أن تتحدث من خلال فتح أبوابها للأشقاء في السودان، لاستقبال اللاجئين والنازحين من ويلات الحرب، ليس ذلك فحسب، بل إن الأسر المصرية فتحت أبوابها للأشقاء السودانيين، ليشاركوهم في كل شيء يمتلكوه.

وشدد على أن التحرك المصري نابع من التزام أخلاقي وتاريخي، وإيمان بأن الشعب السوداني يمر بمحنة كبيرة، ولا بد من أن تكون مصر واقفة إلى جانب الأشقاء السودانيين في مواجهة هذه المحنة.