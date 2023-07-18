مطار مرسى علم يستقبل 25 رحلة طيران قادمة من 8 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 25 رحلة طيران سياحية، قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، هي إيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وهولندا وسويسرا وبلجيكا ولوكسمبرج، تقل آلاف السياح حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 25 رحلة طيران

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار تبين منه وصول 25 رحلة طيران سياحية، قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، بالإضافة إلى رحلة داخلية عبر خطوط مصر للطيران، تقل آلاف السياح من جنسيات أجنبية مختلفة.

ويأتي هذا ضمن 130 رحلة طيران، من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السياح إلى مرسى علم

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلة استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 8 آلاف سائح اليوم بالورود والهدايا التذكارية ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق.

ولفت «عثمان» إلى تنظيم مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية، لإدخال البهجة والسرور على السائحين، بهدف الترويج السياحى وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.