روسيا تعلن تدمير 17 مسيرة حاولت شن هجوما على «شبه جزيرة القرم»

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا، حاولت شن هجوما «إرهابيا»، على «شبه جزيرة القرم»، باستخدام 28 مسيرة، مشيرة إلى تدمير 17 منها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأوضح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن «واشنطن» تبرهن على تورطها في جرائم أوكرانيا، بتسترها عليها في تخريب «جسر القرم»، مضيفا في تعليق على رد الفعل الأمريكي الرسمي على الحادث، أن «كييف» ستنال ما تستحقه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ورفض وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اعتبار «جسر القرم» أو «كيرتش» هدفا مدنيا، وقال إن الجسر تم بناؤه بشكل غير قانوني، وكان يستخدم لتزويد القوات الروسية بالأسلحة والوقود والمعدات المختلفة.

وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، في مقالة لسيلفيا فايفر ولورا بيتل وباتريشيا نيلسون، إن «لندن» متورطة حتى الثمالة في الأزمة الأوكرانية بسبب توريدها الأسلحة لـ«كييف».

المجر تدعو إلى عدم إغلاق قنوات الاتصال مع روسيا

ودعا وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إلى إطلاق مفاوضات السلام فورا، مضيفا خلال جلسة لـ«مجلس الأمن الدولي»، أن حل الأزمة ليس في ميدان القتال بل وراء طاولة المفاوضات.

وأشار سيارتو، إلى أن الظروف لإيجاد حل دبلوماسي لـ الأزمة الأوكرانية تتدهور يوما بعد يوم، ودعا الوزير المجري، إلى عدم إغلاق قنوات الاتصال مع روسيا.