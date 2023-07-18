«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية في أسيوط لمدة يومين

تطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية شاملة في محافظة أسيوط، وذلك من أجل تقديم الخدمة الطبية للأهالي الأكثر فقرا، إذ توفر القافلة خدمة الكشف والعلاج بالمجان، حيث يأتي ذلك ضمن عمل المبادرة المستمر على تطوير الريف المصري ورفع كفاءته بشتى الطرق الممكنة.

قافلة طبية في أسيوط

ومن المقرر أن تتواجد القافلة الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» اليوم، في قرية بني شعران بمنفلوط، ويستفيد من خدمات القافلة الطبية، أهالي قرية بني شعران والقرى المجاورة وتوابعها، ولضمان تقديم خدمة طبية شاملة للأهالي الأكثر احتياجا، تضم قافلة «حياة كريمة» عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وهي:

- القلب

- العظام

- الأسنان

- الجراحة

- الباطنة

- الأطفال

- الأنف والأذن

- خدمات تنظيم الأسرة

- خدمة الأشعة

- خدمة التحاليل

- النساء والولادة

تستمر ليومين

هذا بالإضافة إلى وجود صيدلية طبية مع القافلة الطبية، تضم مختلف أنواع العلاج والأدوية من أجل صرفها بالمجان للأهالي الأكثر احتياجا في القرية.

ومن المقرر أن تستمر قافلة «حياة كريمة» الطبية في تقديم خدمتها لأهالي قرية بني شعران بأسيوط، على مدار يومين، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى غدا الأربعاء، وتأتي القافلة الطبية بالتعاون والتنسيق بين المبادرة الرئاسية ووزارة الصحة والسكان.

يذكر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعمل على قدم وساق بالتعاون مع الحكومة، منذ أن جرى تدشينها في عام 2019، من أجل تحسين حياة المواطن المصري البسيطة في القرى الفقيرة والمحافظات الحدودية، وذلك من خلال إنشاء مشاريع عدة في قطاعات متنوعة.