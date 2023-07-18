أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في مصر.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في مصر 5 جنيهات مع بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة، دون مصنعية وضريبة، حيث سجلت الأسعار أمس هبوطا، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات أنّ أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في مصر تسجل 2155 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا داخل محلات الصاغة، دون مصنعية وضريبة، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2463 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية 1847 جنيها، فيما يسجل عيار 22 الآن 2258 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وعن سعر جرام الذهب عيار 14، يبلغ داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1437 جنيها، ويسجل جرام الذهب عيار 12 في بداية تعاملات اليوم 1231 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، يشهد انخفاضا ملحوظا، ليصل سعره الآن إلى 17240 جنيها، كما يبلغ سعر الأونصة في بداية التعاملات الصباحية 76595 جنيها.