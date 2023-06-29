أسعار الذهب في بداية تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى.. عيار 21 يسجل 2300 جنيه

سجّلت أسعار الذهب في مصرهدوءً ملحوظا داخل الصاغة، في بداية تعاملات ثاني أيام عيد الاضحى، وسط ثبات الأسعار، بعد فترة من التراجع خلال الفترة الماضية وذلك وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت بيانات الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في بداية تعاملات اليوم 2300 جنيه وعيار 24 بلغ سعره داخل محال الصاغة 2629 جنيها للشراء دون مصنعية وضريبة.

أسعار الذهب في مصر

كما سجل جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم 1971 جنيها بالنسبة للشراء فيما يسجل عيار 22 الآن 2410 جنيهات، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة دون مصنعية وضريبة 1533 جنيها للشراء وعيار 12 سجل سعر 1314 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب والأونصة، استقرارا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم، واستقرت الأونصة عند مستوى 81749 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 18400 جنيه للشراء.