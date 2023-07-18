تفاصيل جديدة في حادث انهيار عقار حدائق القبة.. 13 ضحية بينهم أطفال

مأساة عاشها أهالي عزبة مكاوي، بعد انهيار عقار حدائق القبة الذي خلف ضحايا عددهم 13 شخصًا بينهم أطفال وسيدة مصابة، تم استخراجهم من تحت الأنقاض بفضل جهود قوات الحماية المدنية التي استمرت لساعات، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحتي مستشفى الدمرداش، والمطرية تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثامين الضحايا وإنهاء تصاريح الدفن، وسيتم تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم بجامع كشك الكائن بدائرة القسم.

مأساة انهيار عقار حدائق القبة

ووفقا للتحقيقات، انتقل فريق النيابة العامة لموقعِ انهيار عقار حدائق القبة، وتبين أنه مكون من 5 طوابق بالأرضي على مساحة 120 مترا مربعا، وتقطنه 3 أسر، واستمعتِ النيابةُ العامةُ لأقوالِ مدير التنظيم ومدير منطقة الإسكان بحيِّ حدائقِ القبةِ، فأكّدَا أنَّ العقارَ قد أُقيمَ بغيرِ ترخيصٍ لتشييدِهِ قبلَ صدورِ قانونِ البناءِ، وأنه صدَرَ بشأنِهِ قرارُ ترميمٍ لم يتمَّ تنفيذُهُ، فحُرِّرَ عن ذلكَ المَحضر اللازم.

عقار حدائق القبة.. عمره 31 عامًا

أقوال المصابة واثنينِ من قاطنِي العقارِ، في حادث انهيار عقار حدائق القبة، بيّنت أنَّ العقارَ مُقامٌ في موقعِهِ من قبلِ عامِ 1980، ورجّحُوا أنَّ انهيارَ العقارِ سببُهُ قيامُ أحدِ السكانِ بهدمِ حوائطَ في شقتِهِ الكائنة بالطابقِ الأولِ، وأنهم طلبُوا منه وقفَ هذه الأعمالِ حفاظًا على السلامةِ الإنشائيةِ للعقارِ، ولكنَّه لم يستجبْ لطلبِهِم أو تحذيرِهِم، وعلى ذلكَ تمَّ ضبطُ مالكِ الشقةِ المذكورةِ والمقاولِ القائمِ على أعمالِ هدمِ الحوائطِ، وعاملٍ وجارٍ استجوابُهُم.

تشكيلِ لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظةِ القاهرة

وأمرت النيابة في بداية التحقيقات بتشكيلِ لجنةٍ ثلاثيةٍ من إدارةِ الإسكانِ بمحافظةِ القاهرةِ لفحصِ حالةِ عقارِ حدائق القبة الإنشائيةِ وتراخيصه، وما اتُّخِذَ من إجراءاتٍ لتنفيذِ قرار الترميم الصادر، وتحديدِ المتسبب في التقاعسِ عن تنفيذِهِ، فضلا عن بيانِ سببِ انهيارِ العقارِ.