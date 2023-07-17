ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة لـ12 شخصا بعد انتشال جثامين 3 أطفال

تواصل الحماية الدنية جهودها لإخراج ضحايا من أسفل عقار حدائق القبة المنهار فجر اليوم، وتم انتشال جثامين 3 أطفال من تحت الأنقاض، ليرتفع عدد المتوفين إلى 12 شخصا ويتبقى 2 آخرين، بعد مرور قرابة 12 ساعة على الحادث.

العقارات المجاورة المتضررة من انهيار العقار

تضررت 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار، وأخلت أجهزة الأمن السكان منها، وانهارت بلكونات أحد العقارات المجاورة، بالإضافة لحوائط من عقار آخر، وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال المفقودين من أسفل عقار حدائق القبة المنهار.

شاهد عيان يروي التفاصيل

وقال شهود عيان إن العقار يقطنه 14 شخصا، وتم انتشال 12 جثة حتى الآن، كما تم إخراج مصاب فور انهيار عقار، وأضاف شهود العيان أنهم فوجئوا بانهيار العقار فجرا، وأن أحد مُلاك العقار كان يجري أعمال توسعة بالطابق الأرضي، ما تسبب في الانهيار.

القبض على مالك الطابق الأرضي للعقار

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المنهار، لقيامه بأعمال هدم في الحوائط يعتقد أنها أحد أسباب الانهيار.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من «محمد.ع»، 39 عاما، و«شهد.إ»، 41 عاما، وكريمة إبراهيم 25 عاما، وروجينا محمد عبد الفتاح، 4 أعوام، فاطمة ع، 32 عاما، نسمة ع، 26 عاما، وعلي ج، عام واحد، كما أصيب كل من ياسين م، 9 أعوام، وسارة ح، واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.

التحفظ على كاميرات المراقبة

تحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 12 شخصا حتى الآن، كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الأنهيار.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ، ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

بلاغ الحادث

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات، كما دفع حي حدائق القبة بمعدات لرفع الأنقاض.

وكشف الفحص المبدئي وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين والبحث عن مفقودين، فيما تم نقلهم إلى المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.