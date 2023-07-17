ارتفاع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ9 وفيات.. والبحث جار عن 4 مفقودين

انتشلت قوات الحماية المدنية، الجثة التاسعة في حادث عقار حدائق القبة الذي انهار في الساعات الأولى ن صباح اليوم الاثنين، وتواصل أجهزة الأمن جهودها للبحث عن 4 آخرين أسفل الأنقاض.

نقل الجثث للمشرحة

وحسب ما ورد في التحريات والتحقيقات وأقوال الجيران والشهود، فالعقار مُكون من 4 طوابق وبدروم، وجرى انتشال 9 جثث ونقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل 4 آخرين مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال شهود عيان، إنهم تفاجأوا في صباح اليوم بانهيار العقار، وأنّ أحد ملاك العقار كان يقوم بأعمال توسعة بالطابق الأرضي وهو ما تسبب في الانهيار.

وتضررت 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار، وأجلت أجهزة الأمن السكان، كما انهارت بلكونات أحد العقارات المجاورة، إضافة إلى حوائط من عقار آخر.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المُنهار، بتهمة القيام بأعمال هدم في الحوائط يعتقد أنها أحد أسباب الانهيار، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على صاحب العقار.