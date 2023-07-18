سياحة الأثرياء تنعش شواطئ الغردقة صيفا.. 150 مركبا في شهر واحد

تعد سياحة اليخوت من أرقى أنواع السياحة عل مستوى العالم، ويطلق عليها سياحة الأثرياء إذ أن روادها من المليارديرات، وتمتلك مصر عددًا من مواني اليخوت والتي تجعلها جاذبة لهذا النوع، وتضم الغردقة مينائين أحدهما «مارينا الغردقة» والآخر «مارينا الجونة».

انتعاش سياحة اليخوت

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر إلى انتعاش سياحة اليخوت في الغردقة تزامنًا مع فصل الصيف، ويميا هناك عشرات اليخوت والتي ترفع أعلام عدة دول أوربية تصل إلى الغردقة.

وأضاف «أبو طالب»، أن هذا النوع من السياحة يستهدف أنواعا معينة من السياح، لافتًا أن أصحاب اليخوت من رجال الأعمال المليارديرات ويتوافد على الغردقة العشرات من العرب والأجانب.

وكشف مسؤلو مارينا الغردقة السياحي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن مارينا الغردقة استقبلت أكثر من 150 يختًا منذ مطلع الشهر الجاري مقارنة بـ105 يخوت خلال شهر يونيو السابق.

سياحة الأثرياء

وقال «أبو المجد علي»، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إن سياحة اليخوت تمثل نمطاً جديداً من أنواع السياحة في الغردقة التي تستقبل آلاف اليخوت سنويا.

أهمية سياحة اليخوت

في السياق، كشف حسن الطيب الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر أهمية سياحة اليخوت كمصدر للدخل القومي و توفير العملة الصعبة بداية من رسوم عبور قناة السويس ورسوم المواني بالغردقة، وتشغيل خدمات وايدي عاملة وانتعاشة بالأسواق السياحية.

وطالب «الطيب»، بإنشاء ميناء يخوت عالمي مجهز يضاهي المواني العالمية وعمل مسابقات اليخوت لتنشيط سياحة اليخوت على مستوى مصر لجلب مزيد من رجال الأعمال العرب والأجانب.

تعظيم سياحة اليخوت

في السياق، قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إن سياحة اليخوت، واحدة من أهم السياحة التي يتم التخطيط لها لتعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة من خلال تطوير المواني والساحات المخصصة لقطاع سياحة اليخوت، وعلى رأسها مواني الغردقة وسفاجا.

وأكد «حنفي» أهمية التواصل مع جميع الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات للتيسير على ملاك اليخوت السياحية الأجنبية الوافدة لمواني الغردقة ، في إطار الحرص على جذب المزيد من سياحة اليخوت تأكيدا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية، ومواني اليخوت السياحية بمصر.