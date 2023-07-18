فيلم تاج لتامر حسني يحقق 481 ألف جنيه في دور العرض خلال يوم واحد

حقق فيلم تاج للفنان تامر حسني، نجاحًا كبيرًا، منذ بداية طرحه في دور العرض ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم تاج لتامر حسني استطاع أن يحافظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المعروضة بدور العرض، وحقق أمس ما يقارب من 481 ألف جنيه.

قصة فيلم تاج لـ تامر حسني

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، حيث يجسد تامر حسنى شخصية رجل خارق، ويشارك في فيلم «تاج» عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم تامر حسني، ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

حفل تامر حسني في العلمين

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل يوم 21 يوليو الجاري، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، في دورته الأولى، والذي يعد أكبر مهرجان ترفيهي لتنشيط السياحة، ويقام في الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس المقبل.