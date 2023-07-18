شركة «إيجيك» لصناعة «الأسانسيرات» تستقبل وزيري «الإنتاج الحربي» و«الإسكان»

يتفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية «إيجيك»، اليوم، يرافقهما عدد من القيادات وممثلي الوزارتين، بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

شركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية

وأنشأت وزارة الإنتاج الحربي هذه الشركة بالتعاون بين «مصنع 999 الحربي»، المعروف باسم شركة حلوان للآلات والمعدات، وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية.

توطين صناعة المصاعد والسلالم الكهربائية

وتهدف الشركة إلى العمل على تعميق القدرات المحلية في صناعة «الأسانسيرات»، والسلالم الكهربائية تدريجيًا، عبر زيادة نسبة التصنيع المحلي، وتوطين تكنولوجيا صناعتها إلى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.