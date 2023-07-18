إجراء قسطرة لطفل حديث الولادة في «كفر الشيخ» الجامعي لأول مرة

نجح أطباء مستشفى كفر الشيخ الجامعي، في إجراء أول قسطرة لطفل حديث الولادة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب.

ووصل طفل حديث الولادة إلى المستشفى في حالة شديدة الخطورة، إذ كان يُعاني من ضيق شديد خلقي بالشريان الرئوي، وانخفاض مستوى الأكسجين بالدم، وجرى حجزه بالحضّانة، ثم دخوله قسطرة القلب، وجرى توسيع الصمام الرئوي بالبالون، وخروج الطفل للحضّانة مرة أخرى.

ووفقاً للدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، فإنّ هذه الحالة تعتبر هي أصغر سن لحالة يتم إجراء تدخل علاجي لها عن طريق القسطرة، لافتًا إلى أنّ ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين أقسام مستشفى كفر الشيخ الجامعي «القلب، والأطفال، والتخدير».

فريق طبي كامل للإشراف على حالة الطفل

جاء ذلك، تحت إشراف الدكتور رضا بيومي، رئيس قسم القلب، وبدعم من الدكتورة رغدة الشيخ، أستاذ أمراض عيوب القلب الخلقية، وفي حضور الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ المساعد بقسم القلب، والدكتور أحمد عادل، المدرس المساعد بقسم القلب، والدكتور محمد جميل، المدرس المساعد بقسم القلب، ونواب القلب والأطفال، وجرى تخدير الطفل تحت إشراف الدكتورة هبة فؤاد، المدرس المساعد بقسم التخدير، والدكتورة حسناء جمال، المدرس المساعد في القسم، ونواب التخدير.

رئيس جامعة كفر الشيخ: تقديم الخدمات الطبية بأحدث التقنيات

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها لمرضى المحافظة والمحافظات المجاورة، خصوصًا في التخصصات الطبية الدقيقة، إيمانًا منها بأهمية المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات الجامعة يوميًا لجميع المواطنين باستخدام أحدث التقنيات العالمية والأجهزة الطبية الحديثة، وتفعيلاً لدور الجامعة الرائد وفي إطار خطتها، لدعم مستوى الخدمة الصحية لأداء رسالتها التنموية والخدمية، وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بها، وذلك تحت مظلة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.