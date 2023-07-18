المشدد 15 عامًا لمتهم بالاتجار في الهيروين والحشيش بأبو النمرس

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، اليوم، متهم بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش»، بدائرة قسم شرطة أبو النمرس في محافظة الجيزة، بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة وإلزامه المصاريف الجنائية.

حيازة المواد المخدرة

وجاء في أمر الإحالة من النيابة العامة أن المتهم أحرز وحاز المواد المخدرة «الحشيش» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا بقصد الاتجار، وذلك خلال شهر مارس من العام الماضي 2022، بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

حيازة سلاح ناري

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا «فرد خرطوش»، دون ترخيص من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تقرير المعمل الكيماوي

وحسب ما جاء في تقرير المعمل الكيماوي، تم ضبط 100 كيس من جوهر الهيروين المخدر، و85 طربة من مخدر الحشيش المُدرجين على الجدول الأول من قانون المخدرات في حيازة المتهم.

بلاغ بحيازة المتهم للمواد المخدرة

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة أبو النمرس، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش والهيروين، وسلاح ناري» متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.