«القاهرة الإخبارية»: كيري يطالب أمريكا والصين بتحرك عاجل لمواجهة تغير المناخ

دعا المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، اليوم، خلال زيارة إلى الصين، لتعاون جديد بين القوتين العظميين لمواجهة الاحترار المناخي.

وحثّ «كيري»، الذي التقى كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانج يي، الولايات المتحدة والصين، على «تحرك عاجل» لمواجهة التغير المناخي، في وقت تحاول أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم ومتصدّرتا قائمة الدول الملوِّثة، إحياء التواصل بينهما بشأن الحد من الانبعاثات المسبّبة لارتفاع حرارة الأرض، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «فرانس برس».

وشدد على الحاجة إلى «قيادة دولية» لذلك، بينما يسجّل النصف الشمالي من الكرة الأرضية درجات حرارة قياسية في ظل موجات حر يقول العلماء إنّ التغير المناخي يزيد حدّتها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق، موجّها حديثه إلى كبير الدبلوماسيين الصينيين: «المناخ، كما تعلمون، هو قضية دولية وليس مسألة ثنائية، هو نوع من التهديد للبشرية جمعاء، المناخ مسألة تتعلق بقيادة عالمية، مالعالم يأمل بذلك ويحتاج إليه».

وأضاف كيري: «أملنا الآن أن يكون (اللقاء) بداية لتعريف جديد للتعاون والقدرة على حل الخلافات بيننا»، مُشيرًا إلى «خلافات حقيقية» بين الطرفين.