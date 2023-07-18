النيابة تأمر بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ8 مصابين في حادث تصادم ببدر

أمرت نيابة بدر والشروق، بالاستعلام عن حالة المصابين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص أعلى طريق الروبيكي بمدينة بدر بالقاهرة الجديدة، بعمود حديدي، إذ جرى نقل 8 أشخاص إلى المستشفى، كما أمرت بسرعة التحريات، وكتابة تقرير وافً عنها، وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات.

حادث سيارة ميكروباص طريق الروبيكي

وتلقت غرفت عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الروبيكي تجاه مدينة العاشر من رمضان، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفى، وجرى ضبط السائق والتحفظ على السيارة، تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.