رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

يهتم المواطنون بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي خلال شهر يوليو 2023، في ظل اتاحة الشركة المصرية للاتصالات، طرق متعددة لدفع الفاتورة منذ الجمعة الماضي الموافق 14 يوليو.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2023

وفي إطار خدمات «الوطن» لجمهور القراء المستمرة، نستعرض رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023، وكيفية دفع الفاتورة أون لاين وفقا لما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت على النحو التالي:

- الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط.

- الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن الفاتورة على الرابط.

- ادخال كود المنطقة.

- ادخال رقم الهاتف الأرضي.

- اضغط على الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2023 أون لاين

وفي إطار التسهيل على المواطنين، أتاحت المصرية للاتصالات، دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 إلكترونيا، دون الحاجة للتوجه الى مقر الشركة، وذلك من خلال المنافذ الآتية:

- فروع المصرية للاتصالات بكل المدن والمحافظات.

- فروع البريد المصري بجميع المدن والمحافظات.

- خدمات فوري.

- ماكينات ATM بالبنك الأهلي المصري والتجاري الدولي.

- خدمة فودافون كاش.

- خدمة أمان.

- خدمة ممكن.

- خدمة خدماتي.

- خدمة مصاري.