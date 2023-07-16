خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023.. وأماكن الدفع 

مع منتصف كل شهر، يستعد المواطنون، لدافع فواتير الاستهلاك الشهري للخدمات الأساسية للمنازل، لذا يرغب الكثيرون في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، إذ تتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين فرصة دفع الفاتورة الشهرية بدءًا من يوم 14 في الشهر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة، تستعرض «الوطن» رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023 وخطوات الاستعلام وكيفية دفع الفاتورة كما حددتها لشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت على النحو التالي:

كالتالي:

- تفصح موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنــا.

- اختر أيقونة خدمة الاستعلام عن الفاتورة.

- ادخل كود المنطقة.

- ادخل رقم الهاتف الأرضي.

- اضغط على الاستعلام عن الفاتورة.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات، فرصة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 من خلال المنافذ الآتية:

- فروع الشركة المصرية للاتصالات بكافة أنحاء الجمهورية.

- فروع البريد المصري بجميع المحافظات.

- خدمة فوري.

- ماكينات ATM للبنك الأهلي المصري والتجاري الدولي.

- خدمة فودافون كاش.

- خدمة أمان.

- خدمة ممكن.

- خدمة خدماتي.

- خدمة مصاري.