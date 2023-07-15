فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو.. طريقة الاستعلام ومنافذ الدفع

يبدأ المواطنون دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو بداية من اليوم السبت، الموافق 15 يوليو، ولمدة شهر حتى نفس اليوم من الشهر التالي، وفقا لما حددته الشركة المصرية للاتصالات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، يوضح هذا التقرير خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو

يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــا، حيث يختار المشترك في الخدمة الأيقونة الخاصة بخدمة الاستعلام عن الفاتورة، وبعدها يتم إدخال كود المنطقة التي يسكن بها المُستعلم، ثم إدخال رقم الهاتف الأرضي، ثم الضغط على الاستعلام عن الفاتورة.

منافذ دفع فاتورةالتليفون الأرضي لشهر يوليو

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من خلال عدة منافذ، وهي:

- دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من خلال فروع سنترالات الشركة المصرية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من خلال فروع البريد المصري في جميع المحافظات.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من خلال منافذ خدمة فوري.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من خلال ماكينات ATM لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من خلال منافذ خدمة فودافون كاش.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من خلال منافذ خدمة أمان.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من خلال منافذ خدمة ممكن.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من خلال منافذ خدمة خدماتي.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من خلال منافذ خدمة مصاري.