ضبط 9 أطنان مخلل مجهول المصدر وتحرير 40 محضرا تموينيا في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع الطب البيطري، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، ومفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.

ضبط 9 أطنان مخلل مجهول المصدر

وأسفرت الحملات التموينية عن الآتي:

- ضبط 9 أطنان مخلل بدون بيانات أو علامات داخل مصنعين بدون ترخيص، ومحلين بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي في مركز شبراخيت.

- تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

- ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، وآخر لإنتاجه خبز ناقص الوزن، في مركز حوش عيسى.

- ضبط 10 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، في مركز ومدينة أبو المطامير.

تحرير محاضر تموينية في عدة مراكز

- ضبط 18 كيلو جرام ملبن، و5 كيلوجرام جوز هند، و4 كيلو جرام عجوة، داخل مخبز سياحي، جميعها منتهية الصلاحية، في مركز كوم حمادة.

- تحرير 5 محاضر عرض للبيع لحوم مكشوفة، و6 لعدم الإعلان عن الأسعار.

- تحرير 4 محاضر لبدالين تموين أغلقوا محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين، في أوقات العمل الرسمية، بمركز وادي النطرون.

- ضبط 20 علبة ألعاب نارية مجهولة المصدر.

- ضبط 10 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وآخر تصرف في 8 «جوال» دقيق بلدي، في مركز أبو حمص.

- ضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين لم يعلنا عن مواعيد التشغيل.

- ضبط 3 أطنان سناكس داخل أحد مصانع الأعلاف، يجرى خلطها بالعلف، في مركز دمنهور.

- تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و5 بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

تكثيف الحملات التموينية في البحيرة

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.