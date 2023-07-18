إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 132 فدانا في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

إزالة 35 حالة تعد على مساحة 6 آلاف متر

وأوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع نظيرتها الأمنية، نفذت إزالة 35 حالة تعدٍ على مساحة 6 آلاف و40 متر مباني، و21 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 132 فدانا و2 قيراط و13 سهما بمراكز ومدن المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

خطة زمنية محددة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأشار «غراب» إلى أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأشكالها كافة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.