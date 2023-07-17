مصدر يكشف مفاجأة بشأن عقار حدائق القبة المنهار: صدر له قرار إزالة منذ 31 عاما

كشف مصدر مطلع، عن مفاجأة في واقعة انهيار عقار حدائق القبة، الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص حتى الآن.

وقال المصدر، إنّ العقار صادر له قرار ترميم كامل منذ 31 سنة وتحديدًا فى عام 1992، وألزمت مالكه بأعمال ترميم كاملة للعقار بسبب تآكل الجدران.

وتابع المصدر أنّ مالك العقار لم يلتزم بتنفيذ القرار وجار ضبطه.

وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 8 متوفين فيما يبحث رجال الإنقاذ البري عن مفقودين.

وانتقلت قيادات الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة إلى محل البلاغ لمباشرة أعمال انتشال الضحايا.