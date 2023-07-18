الرئيس السيسي يهنئ الشعب والأمة الإسلامية ببداية العام الهجري الجديد
كتب:
محمد أبو عمرة
11:08 ص | الثلاثاء 18 يوليو 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، عبر منشور بالصفحة الرسمية له بمواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء نص التهنئة كالآتى: «أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير».