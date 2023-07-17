«الشيوخ» يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد: وفقكم الله لاستكمال مسيرة التنمية

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

نص التهنئة

وقال عبدالرازق في برقيته: «يطيب لي ونحن نتهيأ لاستقبال العام الهجري الجديد 1445 هـ، أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس بأرق التهاني وأطيب الأمنيات، متمنيا لكم موفور الصحة والعافية».

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: «أسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية عليكم، وعلى مصرنا العزيزة وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق ما يرجوه شعب مصر العظيم من رفعة وتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة، حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية، وكل عام وأنتم بخير».