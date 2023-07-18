أزمة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي: مستعدون للتصدير

بعد إعلان موسكو أمس، انتهاء اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، القاضي بتصدير الحبوب الأوكرانية وفقا لاتفاق بين موسكو وكييف برعاية تركيا والأمم المتحدة، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، أن كييف على استعداد لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وضمن أزمة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، أكد زيلينسكى أنه يمكن استمرار تصدير الحبوب دون روسيا قائلا: «يجب القيام بكل شيء حتى نتمكن من التصدير عبر البحر الأسود. لسنا خائفين».

اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

وأشار زيلينسكى، إلى أنه بعث برسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش طلب منهما مواصلة العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وفقا لشبكتي «سكاى نيوز، والعربية».

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن قرار موسكو وقف مشاركتها في اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا غير عقلاني، داعيا إلى إعادة العمل بالاتفاق في أسرع ما يمكن.

وجرى توقيع اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في يوليو العام الماضي برعاية تركيا والأمم المتحدة، والذي استهدف ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية رغم الأزمة في أوكرانيا.

تعليق أمريكا على انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب

وتم تصدير أكثر من 32 مليار طن من الحبوب عبر الاتفاق، وأظهرت بيانات موقع «مارين ترافيك»، أن آخر سفينة شحن وافق عليها أطراف الاتفاق وكانت في طريقها عبر البحر الأسود من ميناء مدينة أوديسا الأوكرانية إلى إسطنبول.

فيما أكدت روسيا أن الهدف المعلن من اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا بإيصال إمدادات الحبوب إلى الدول الفقيرة لم يتحقق.