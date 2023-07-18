تنظيم تصفيات المرحلة الثالثة لمسابقة المشروع الوطني للقراءة في الشرقية

أقيمت تصفيات المشروع الوطني للقراءة تحت رعاية وإشراف الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية وتنفيذ إدارة المكتبات بمنطقة وأعضاء لجنة التحكيم من موجهي الحاسب الآلي واللغة العربية.

تشجيع تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية بالشرقية على القراءة النقدية والإبداعية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر أن المشروع الوطني للقراءة التابع لمؤسسة البحث العلمي «مصر- دبي» بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف مستمر في فعالياته للموسم الثالث للمشروع للعام الدراسي 2022/2023 ليواصل رسالته نحو تشجيع تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية بالشرقية على القراءة النقدية والإبداعية لتحصيل المعرفة والتى تمكنهم من إدراك المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.

تصعيد الفائزين في تصفيات المرحلة النهائية

ومن المقرر أن يتم تصعيد الفائزين في تصفيات المرحلة النهائية المشروع الوطني للقراءة للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في ذات المسابقة.

وبدورها أضافت فاطمة سويلم، منسق المشروع بالمنطقة أن تصفيات المرحلة الثالثة بالمنطقة بعد انتهاء التصفيات الأولية للمشروع الوطني للقراءة على مستوى معاهد المنطقة للمراحل الدراسية المختلفة والتي تمت تحت إشراف اللجنة التنسيقية بكل معهد ،وكذلك تصفيات المرحلة الثانية والتي كانت على مستوى الإدارات التعليمية كافة.

وأشارت منسق المشروع أن تصفيات المنطقة عقدت خلال ثلاث أيام متتالية، بجانب يوم لتصفيات المعلم المثقف.