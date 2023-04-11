رئيس جامعة بنها يفتتح مقر المشروع الوطني للقراءة بمجمع الكليات

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم، مقر المشروع الوطني للقراءة بمجمع الكليات بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام السنجرى مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي بدبي، والدكتورة إيمان عبد الحق عميدة كلية التربية الأسبق ومنسق المشروع في جامعة بنها، والدكتور عبده إبراهيم مدير جودة المشروعات بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر، وأحمد مرزوق المدير الإداري للمشروع.

أهمية المشروع الوطني للقراءة

وخلال اللقاء، أكد الدكتور جمال سوسة، أهمية المشروع الوطني للقراءة حيث يعد بمثابة نهضة ثقافية ودعوة للعقول إلى التفكر والقراءة والبحث والإبداع والعودة إلى المكتبات، مؤكداً ضرورة أن يكون الطالب واسع الثقافة، ودائم الاطلاع، ونافعا لنفسه وللآخرين.

صقل المهارات الحياتية والمعرفية

وأشار رئيس الجامعة إلى حرص جامعة بنها على صقل المهارات الحياتية والمعرفية لطلابها، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وتخريج جيل من الشباب معتز بذاته وقادر على صناعة المستقبل، وكذلك تحفيزهم على المطالعة الواعية والمستمرة، وجعل القراءة عادة يومية بما يحقق مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر ويحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة لتمكين الطلاب من تحصيل وإنتاج المعرفة وتطبيقها بما يعزز تبادل الثقافات والقيم الإنسانية والحس الوطني والانتماء والحوار البناء.

المشروع الوطني للقراءة

يذكر، أن مؤسسة البحث العلمي «مصر- دبي» أطلقت المشروع الوطني للقراءة، بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وتشترط المنافسة عدة معايير منها قراءة 30 كتاباً في مجالات المعرفة المتنوعة، ثم تلخيصها في مُدَوّنتيْ الإنجاز بالنسبة لبُعد الطالب المثقف، أو على الموقع الإلكتروني للمشروع لبُعدي القارئ الماسي والمعلّم المثقف.

ويقدر إجمالي القيمة المالية لجوائز المشروع الوطني للقراءة التي يحصل عليها جميع الفائزين 20 مليون جنيه شاملة المنافسات الأربع، حيث يحصل فائزو البعد الأول على جوائز تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، إضافة إلى كأس الطالب المثقف، ويتسلم فائزو البعد الثاني جوائز تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه للمعلم المثقف الحائز على المركز الأول، إضافة إلى كأس المعلّم المثقف.

وتبدأ جوائز البعد الثالث بجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه لتصل إلى مليون جنيه، إضافة إلى كأس القارئ الماسي للفائز الأول، فضلاً عن رحلات ثقافية للأوائل في الأبعاد الثلاثة الأولى.

ويحصل المنسقون والمحكّمون ممن فاز أحد طلابهم بأي من المراكز العشر الأولى على نسبة 10% من قيمة الجائزة المالية للفائز، وشهادة تقدير على جهوده في ذلك.